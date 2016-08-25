Москва, 25 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет России оспорит в суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении от участия в Параолимпиаде-2016 российской сборной в полном составе, об этом 25 августа заявил журналистам министр спорта РФ Виталий Мутко.

geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Мутко отметил, что оспорить решение CAS можно в случае, если при его рассмотрении были допущены определенные процедурные нарушения.

«Сейчас будет подан в Федеральный суд Швейцарии соответствующий иск», — сообщил он.

Кроме того, Мутко отметил, что параолимпийцы будут продолжать тренировки до тех пор, пока будет оставаться хоть какой-то шанс на участие в Параолимпиаде-2016. Но даже в случае, если будет пройдена «точка невозврата», атлеты будут иметь полную поддержку. Тогда будет рассматриваться вариант организации для них альтернативного спортивного события.