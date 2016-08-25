Новоалтайск, Алтайский край, 25 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Глава администрации Новоалтайска Борис Парадовский ушел в отставку: накануне, 24 августа, его заявление об уходе удовлетворили местные депутаты, собравшиеся на внеочередную сессию. Сегодня, 25 августа, на официальном сайте администрации Алтайского края в соответствующий раздел уже внесены изменения: исполняющим обязанности главы администрации города значится Денис Тренькаев.

сайт Алтайского края Губернатор Алтайского края Александр Карлин и теперь уже бывший глава администрации города Новоалтайска Борис Парадовский на открытии обновленного стадиона «Локомотив» (сентябрь, 2014 год)

По данным ИА «ПолитСибРу», недовольство работой Парадовского уже давно высказывали горожане и краевые власти. Но окончательное решение об уходе по собственному желанию глава администрации Новоалтайска принял после недавней критики со стороны губернатора Александра Карлина. Прозвучала она в ходе «прямой линии»: 22 августа губернатор общался с журналистами «Сибирской медаигруппы».

Как следует из биографической справки, Борис Парадовский родился 4 января 1953 года в Новоалтайске. В должности главы администрации города проработал чуть более четырех лет.

Доход Парадовского за 2015 год вместе с пенсией составил 984 523,0 руб. У него в собственности две квартиры — 72,1 и 42, кв. м и автомобиль «Suzuki GRAND Vitara.