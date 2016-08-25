Астрахань, 25 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Астраханской области в текущем году сесть за парты после летних каникул школьники, возможно, смогут лишь несколько дней спустя после начала учебного года. Причиной может стать надвигающаяся жара. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования и науки 25 августа.

LuidmilaKot Жара

Как заявил накануне на заседании регионального правительства первый замминистра образования и науки региона Сергей Фролов, предварительные метеопрогнозы на начало сентября обещают жару выше 30 градусов по Цельсию. Согласно нормам при такой температуре находиться в помещениях без кондиционеров детям нельзя, поэтому новый учебный год может сместиться на несколько дней. Максимально летние каникулы могут продлиться для учащихся до 10 дней.

Между тем пока окончательное решение не принято. Если прогноз погоды останется неутешительным, данный вопрос планируется рассмотреть 29 августа на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. А вот на проведение Дня знаний жаркая погода не повлияет. Он состоится, как и раньше, 1 сентября.

В текущем году свои двери для учеников и воспитанников в Астраханской области распахнут 669 образовательных организаций всех типов. Всего обучение в них будут проходить, по оперативным данным, более 304,8 тыс. человек. При этом учебный процесс будет организован в 277 государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, в которых обучаются 166 184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области завершается подготовка школ к новому учебному году. В образовательных учреждениях завершаются ремонтные работы, мероприятия по обеспечению надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния и комплексной безопасности образовательного процесса.

Позаботились в регионе и о бесплатных учебниках для школьников. Школьной литературой и учебными пособиями, соответствующими новым ФГОСам, будут обеспечены все школьники, заверил первый замминистра образования и науки региона. Только в 2016 году Минобром области приобретено более 364 тысяч книг на общую сумму более 120 миллионов рублей. А вот рабочие тетради родителям школьников придется покупать самостоятельно.