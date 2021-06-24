Магас, 25 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона Зелимхана Картоева, выступавшего за Турцию, на родине в Ингушетии наградили квартирой и машиной. Картоев уступил в финальном поединке борцу из Дагестана Абдулрашиду Садулаеву и завоевал серебро.

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Тем не менее глава республики отметил, что у него был достойный соперник, у которого сложно было выиграть золото, и поблагодарил его и тренера, вырастившего чемпиона, за большой вклад в развитие спорта в Ингушетии. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в пресс-службе главы региона.

За высокие достижения глава республики подарил Зелимхану Картоеву и его тренеру Адаму Барахоеву ключи от квартир и машин «Тойота-Камри».

«Два олимпийских чемпиона из Ингушетии, воспитанные российскими тренерами, — это большое достижение. Это большой стимул для молодежи, им есть к чему стремиться», — заявил Евкуров, имея в виду еще одного олимпийского чемпиона-ингуша — дзюдоиста Хасана Халмурзаева, принесшего золото в копилку сборной России на играх в Рио-де-Жанейро.

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Напомним, Зелимхан Картоев — призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Турции — уроженец Ингушетии. В 2013 году он сменил спортивное гражданство и начал выступать за Турцию под именем Селим Яшар.