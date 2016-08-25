Москва, 25 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Суд по делу о захватчике столичного банка «Ситибанк» перенесли на 26 августа 2016 года. Ходатайство следствия о заключении задержанного Арама Петросяна будут рассматривать в Пресненском суде, заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

Дарья Антонова ИА REGNUM У захваченного банка

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Заседание суда по вопросу захвата банка изначально было назначено на 25 августа 2016 года. Как сообщила пресс-служба СК РФ по городу Москве, по факту захвата банка в центре города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложников).

Ранее стало известно, что мужчина 1961 года рождения своими действиями хотел привлечь внимание общественности к своим проблемам. После допроса задержанный дал признательные показания о захвате заложников в банке.

Напомним, 24 августа 2016 года обанкротившийся бизнесмен Арам Петросян захватил столичный банк на Большой Никитской улице и удерживал четырех заложников. Ранее мужчина опубликовал в интернете видеообращение к президенту РФ, в котором рассказал о проблемах людей на грани банкротства и предупредил, что пойдет «на резкое резонансное нарушение уголовного кодекса РФ

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