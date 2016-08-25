Турпоток из России рухнул на 25-30%
Москва, 25 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Туристический поток из Российской Федерации за границу в летнем сезоне сократился на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
«Надежды туроператоров на восстановление рынка выездного туризма не сбылись: продажи падают 3-й летний сезон подряд — на теперь уже традиционные 25−30%», — говорится в сообщении издания.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объясняет происходящее сокращением доходов жителей РФ. По ее мнению, ситуация на рынке может улучшиться за счет хороших продаж в бархатном сезоне, но «глобальных изменений ждать не стоит».
Выводы Ассоциации туроператоров России подтверждают опрошенные изданием туроператоры. Только в Anex Tour отметили, что продажи остались на уровне 2015 г, однако сократилось число вылетов из регионов. В свою очередь, по данным компании «Горячие туры», реализация путевок в летний период упала почти на 50%. О снижении этого показателя заявили и в фирме TUI.
Добавим, что за первое полугодие текущего года, по данным Росстата, реальные доходы населения РФ снизились на 5%.