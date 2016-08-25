Москва, 25 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Туристический поток из Российской Федерации за границу в летнем сезоне сократился на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристический багаж

«Надежды туроператоров на восстановление рынка выездного туризма не сбылись: продажи падают 3-й летний сезон подряд — на теперь уже традиционные 25−30%», — говорится в сообщении издания.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объясняет происходящее сокращением доходов жителей РФ. По ее мнению, ситуация на рынке может улучшиться за счет хороших продаж в бархатном сезоне, но «глобальных изменений ждать не стоит».

Выводы Ассоциации туроператоров России подтверждают опрошенные изданием туроператоры. Только в Anex Tour отметили, что продажи остались на уровне 2015 г, однако сократилось число вылетов из регионов. В свою очередь, по данным компании «Горячие туры», реализация путевок в летний период упала почти на 50%. О снижении этого показателя заявили и в фирме TUI.

Добавим, что за первое полугодие текущего года, по данным Росстата, реальные доходы населения РФ снизились на 5%.