Анкара, 25 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Министр обороны Турции Фикри Ышик заявил 25 августа, что вооруженные силы страны занимают позиции вокруг сирийского города Джераблус, захваченного днем ранее при поддержке Анкары сирийскими повстанцами у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

На этот шаг войска Турции пошли, по словам главы Минобороны, чтобы гарантировать, что подразделений сирийских курдов нет в регионе.

Чиновник отметил, что правом Турции является «оставаться там до тех пор», пока силы сирийской оппозиции не возьмут под свой контроль эти территории. Он добавил, что «на данный момент отвод войск осуществлен не полностью», подчеркнув, что Анкара «ожидает этого и следит за этим».

Напомним, помимо цели уничтожения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на приграничных с Турцией территориях Анкара с помощью операции «Щит Евфрата» пытается не допустить появления на своей границе курдского образования.

В Дамаске действия северного соседа назвали вторжением, целью которого является заменить одних террористов — из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — на других.