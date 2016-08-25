Хельсинки, 25 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Министерстве образования Финляндии начали подготовку школьного эксперимента для городов, расположенных на границе с Россией. В некоторых школах Юго-Восточной Финляндии могут отменить обязательное изучение шведского языка и заменить его уроками русского. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

Анри Жюль Жан Жоффруа . Работа в классе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году шесть муниципалитетов Восточной Финляндии — Лаппеенранта, Иматра, Миккели, Савонлинна, Пиексямяки и Тохмаярви ходатайствовали о введении в своих школах на пять лет экспериментального проекта, в рамках которого изучение шведского языка, начиная с 7-го класса, было бы заменено изучением русского языка. В феврале 2011 года министерство образования Финляндии отклонило эту заявку.

В 2013 году президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в Технологическом университете Лаппеенранты, заявил о том, что в современной Финляндии знание русского языка востребовано в силу развития туризма и торговли между двумя странами. Вместе с тем, по мнению президента, им не следует заменять изучение шведского языка в финских школах. «Финляндия должна общаться во все стороны, на все 360 градусов, также на шведском, который является вторым официальным языком Финляндии и нужен при общении с нашими западными соседями, Швецией и Норвегией. Но не стоит противопоставлять шведский и русский. В наших интересах предлагать молодежи максимум возможностей для успеха», — заявил тогда Ниинистё.

Напомним, с 1809 года после присоединения герцогства Финляндского к России и до 1917 года русский язык, наряду с финским и шведским, был официальным языком в Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года власти финской Котки приняли решение отменить с нового учебного года уроки русского языка в школах.