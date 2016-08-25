Лондон, 25 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Шотландии достиг рекордного уровня в 14,8 млрд евро, пишет Edinburgh Evening News.

jp26jp Шок на лице ребенка

Первый министр Никола Старджен считает, что Шотландия переживает «экономический шок», вызванный снижением мировых цен на нефть. Несмотря на сложную экономическую обстановку, Старджен отмечает:

«Экономика нашей страны достаточно крепка. Сейчас она переживает экономический шок, вызванный нефтяным кризисом. Сложившаяся ситуация связана именно с нефтяным кризисом, а не с тем, что наша экономика недостаточно сильна».

Дефицит бюджета — разница между теми средствами, которые государство потратило, например, на содержание школ и больниц и тем количеством средств, которые вернулись в бюджет страны в виде налогов — вырос на 500 млн евро в прошлом году и достиг отметки в 14,8 млрд евро.