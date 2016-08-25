Шотландия переживает «экономический шок»
Лондон, 25 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Шотландии достиг рекордного уровня в 14,8 млрд евро, пишет Edinburgh Evening News.
Первый министр Никола Старджен считает, что Шотландия переживает «экономический шок», вызванный снижением мировых цен на нефть. Несмотря на сложную экономическую обстановку, Старджен отмечает:
«Экономика нашей страны достаточно крепка. Сейчас она переживает экономический шок, вызванный нефтяным кризисом. Сложившаяся ситуация связана именно с нефтяным кризисом, а не с тем, что наша экономика недостаточно сильна».
Дефицит бюджета — разница между теми средствами, которые государство потратило, например, на содержание школ и больниц и тем количеством средств, которые вернулись в бюджет страны в виде налогов — вырос на 500 млн евро в прошлом году и достиг отметки в 14,8 млрд евро.