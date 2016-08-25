Вильнюс, 25 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. У партий, которые 9 октября примут участие в выборах в Сейм Литвы, уже есть номера, под которыми они будут вписаны в избирательных бюллетенях, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 августа.

pixabay.com Флаг Литвы

Номера были распределены сегодня на организованной Центральной избирательной комиссией церемонии вытягивания жребия в Сейме.

Под первым номером в бюллетенях будет вписана Социал-демократическая партия Литвы. Первый номер вытащил вице-председатель партии Альгирас Сисас.

Рабочая партия будет отмечена 8 номером, «Путь смелости» — 9, Союз свободы Литвы (либералы) — 3, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей — 11, Литовская народная партия — 10, Саюдис либералов — 7, Союз крестьян и зеленых Литвы — 6, Литовская партия зеленых — 12, «Порядок и справедливость» — 5, «Список Литвы» — 13, Союз отечества-Христианские демократы Литвы — 2.

Партия «Молодая Литва» и Союз народников составили коалицию «Против коррупции и бедности». В бюллетене она будет значиться под 4 номером.

Партия центра Литвы и Партия пенсионеров Литвы участвуют на выборах как Антикоррупционная коалиция Криступаса Кривицкиса и Наглиса Путейкиса. Этой коалиции достался 14 номер.

Окончательные списки кандидатов будут объявлены до 9 октября.

Всего необходимые документы для участия в выборах в Сейм подали 16 партий, из них 4 создали две коалиции.