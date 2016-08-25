Москва, 25 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В 2013—2015 гг. государственный долг Удмуртской Республики увеличился почти в 2,4 раза, что в первую очередь обусловлено ростом дефицита бюджета: в 2013 г. он увеличился на 13,9%, составив 7,8 млрд рублей, в 2014 г. — на 43,2%, составил 11 млрд рублей. Коэффициент долговой нагрузки бюджета Удмуртии увеличился в 1,3 раза — с 77,9% в 2013 г. до 98,5% в 2015 г. Таковы результаты проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Государственный долг по кредитам, привлекаемым у кредитных организаций, по состоянию на 1 января 2013 г. возрос с 28,7% от общего объема государственного долга республики до 52,6% на 1 января 2016 года. Доля долга по бюджетным кредитам возросла с 25,8% ( на 01.01.2013 г. ) до 31% ( на 01.01.2016 г. ).

Кроме того, отмечено увеличение расходов на обслуживание государственного долга в регионе. Так, в 2014 г. они выросли на 369,1 млн рублей или 20,2%, а в 2015 г. — на 709,8 млн рублей или 32,4%. Наибольшую долю в расходах на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики занимают выплаты процентного дохода по кредитам от кредитных организаций (в 2013 г. — 54,7%, в 2014 г. — 60,4%, в 2015 г. — 77,3%).