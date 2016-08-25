Москва, 25 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Правительство РФ освободит от обложения налогом ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий. Об этом 25 августа в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

«Эти выплаты облагались раньше налогом на доходы физических лиц. Такая ситуация вызвала вопросы», — сказал Медведев.

По его словам, «были приняты решения Конституционного суда, поскольку подобная трактовка закона была несправедливой по отношению к тем, кто рисковал жизнью и здоровьем, защищая Отечество».

Напомним, в начале июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников операции в Сирии ветеранами боевых действий.