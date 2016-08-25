Оренбург, 25 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Оренбурге по подозрению в убийстве 15-летней местной жительницы задержаны двое молодых людей. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 августа в СУ СКР по Оренбургской области.

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По предварительным данным следствия, днем 23 августа 22-летний оренбуржец сговорился со своим 26-летним знакомым потребовать от местного бизнесмена 16,5 млн рублей. Чтобы воплотить корыстный замысел в жизнь, приятели решили похитить дочь предпринимателя.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, бизнесмен 23 августа обратился в полицию с заявлением о пропаже 15-летней дочери: девушка утром ушла в школу, ее местонахождение неизвестно.

По данным правоохранительных органов, школьницу выманили в гости на съемную квартиру, расположенную в одном из жилых домов по проезду Северный города Оренбурга. Похитители испугались, что девушка может их выдать, решили убить ее до получения выкупа. Затем, с целью сокрытия следов преступления, отвезли тело потерпевшей в лесополосу. Когда девушка уже была мертва, злоумышленники начали отправлять СМС-сообщения с требованием 16,5 млн рублей.