Киев, 25 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в мире и намерена включить всю территорию украинского государства в состав Российской империи, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«России не нужен Донецк или Луганск — им нужна вся моя страна как часть Российской империи», — отметил Порошенко.

По словам украинского лидера, для этого Владимир Путин пытается дестабилизировать обстановку на Украине. Более того, целью российского президента является и дестабилизация ситуации с глобальной безопасностью.

Порошенко отметил, что Россия «уничтожила созданную после войны систему глобальной безопасности, основой которой является Совбез ООН». По его мнению, другие государства должны объединить усилия, чтобы дать отпор Москве.

Порошенко добавил, что и через четверть века после обретения Украиной независимости в стране продолжается борьба за «свободу, демократию, суверенность и территориальную целостность». При этом США, являясь мировым лидером, должны вместе с украинским государством «бороться за глобальную стабильность», отметил он.

По мнению Порошенко, российская сторона вмешивается в конфликт в Донбассе. Так, что за последнее время 80% обстрелов в регионе были совершены российскими военными и армиями ДНР и ЛНР, пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа, во время выступления на параде, посвященном Дню независимости Украины, Порошенко заявил о более чем 2,5 тыс. украинских военнослужащих, погибших во время конфликта в Донбассе с весны 2014 года.