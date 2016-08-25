Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Пассажирка автобуса в Санкт-Петербурге, торопившаяся на поезд «Сапсан», не дождалась, пока откроются двери подъезжавшего к остановке транспортного средства, разбила ногой дверное стекло и выбежала на улицу. Женщина скрылась с места происшествия. Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс», передаёт издание «Водитель Петербурга».

pixabay.com Разбитое стекло

Инцидент произошёл накануне, 24 августа, в 19:30 на остановке станция метро «Маяковская». Ехала женщина в автобусе номер 3.

Отмечается, что при подъезде к остановке женщина нервничала, боясь опоздать на поезд. В какой-то момент она ударила ногой по двери — стекло разбилось, а женщина скрылась. Водитель, подъехав к остановке, вышел из автобуса, но не успел задержать разбушевавшуюся пассажирку.