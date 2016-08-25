Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Три лучших муниципальных образования Ленинградской области получат гранты на развитие из бюджета региона. Критерием для оценки стал мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, проведенный в 2015 году, сообщили сегодня, 25 августа, в правительстве Ленобласти. Общая сумма грантов — 20 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Лучшими районами в 47-м регионе признаны Ломоносовский, Киришский и Приозерский. Первый получит 9 млн 436 тыс. рублей, занявшие второе и третье места районы — около 5,4 и 5,2 млн рублей, соответственно.

Как пояснили в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, для оценки районов использовалось 16 показателей эффективности, к которым по предложению губернатора Александра Дрозденко было добавлено еще 5 показателей.

Критериями успеха трех названных районов стали рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, снижение потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями и ряд других показателей.

Выбор лучших районов проводится ежегодно. Как отмечают в областном правительстве, лидеры предыдущего мониторинга, — Кингисеппский, Приозерский и Гатчинский районы — использовали полученные гранты на обустройство дошкольных и школьных образовательных учреждений, проектирование газопровода, ремонт пешеходного моста, приобретение помещения для музыкальной школы.