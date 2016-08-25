Севастополь, 25 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выделило средства для участия восьми предприятий в международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который пройдет в Москве 6 по 11 сентября под эгидой Минобороны РФ. Документ принят 25 августа на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу на форуме «Армия-2015»

«В рамках программы развития промышленности предусмотрены 352 тысячи рублей для поддержки севастопольских предприятий на международном военно-техническом форуме «Армия-2016», — сказал Ахтемов.

Как и в прошлом году, городские предприятия приглашены на льготных условиях — без взимания платы за площадь и организационного взноса

В коллективной экспозиции города на форуме «Армия-2016» примут участие восемь городских предприятий: Севастопольское авиационное предприятие, Севастопольский морской завод, предприятия «Импуль-2», «Уранис Радиосистемы», швейная фабрика им. Нины Ониловой, «Техфлот» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора обозначил приоритеты в развитии Севастополя.

«Точки роста связаны с Военно-морским флотом и его обслуживанием. Туризм, благоустройство города, здравоохранение. Все эти отрасли, даже связанные с социальной составляющей, генерируют достаточно большой объем экономики города. Их нужно развивать», — сказал Дмитрий Овсянников.