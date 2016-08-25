Восемь предприятий Севастополя станут участниками форума «Армия-2016»
Севастополь, 25 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выделило средства для участия восьми предприятий в международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который пройдет в Москве 6 по 11 сентября под эгидой Минобороны РФ. Документ принят 25 августа на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В рамках программы развития промышленности предусмотрены 352 тысячи рублей для поддержки севастопольских предприятий на международном военно-техническом форуме «Армия-2016», — сказал Ахтемов.
Как и в прошлом году, городские предприятия приглашены на льготных условиях — без взимания платы за площадь и организационного взноса
В коллективной экспозиции города на форуме «Армия-2016» примут участие восемь городских предприятий: Севастопольское авиационное предприятие, Севастопольский морской завод, предприятия «Импуль-2», «Уранис Радиосистемы», швейная фабрика им. Нины Ониловой, «Техфлот» и др.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора обозначил приоритеты в развитии Севастополя.
«Точки роста связаны с Военно-морским флотом и его обслуживанием. Туризм, благоустройство города, здравоохранение. Все эти отрасли, даже связанные с социальной составляющей, генерируют достаточно большой объем экономики города. Их нужно развивать», — сказал Дмитрий Овсянников.