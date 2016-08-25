Москва, 25 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим постановлением повысил порог доступа малого и среднего бизнеса к закупкам госкомпаний с 10% до 15%. Соответствующее заявление он сделал 25 августа в ходе заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Второе постановление расширяет доступ малого и среднего бизнеса к участию в закупках со стороны Госкомпаний», — сказал Медведев.

Глава правительства напомнил, что, согласно действующим правилам, доля малых и средних предприятий в годовом объеме закупок «должна составлять не менее 10%»: «Этот документ повышает этот порог до 15%».

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления об обязательном общественном обсуждении госзакупок на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

«Постановление касается темы закупок и предусматривает обязательное общественное обсуждение государственных и муниципальных закупок на сумму свыше 1 млрд рублей», — сказал Медведев.