Барнаул, 25 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Надувной батут, установленный еще в 2014 году в барнаульском парке отдыха и развлечений «Арлекино», принес немало слез и боли, по крайней мере, троим детям. Это выяснилось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» — прим. ИА REGNUM ). Подробности сегодня, 25 августа, сообщает прокуратура Алтайского края.

barnaul.5ine.ru Так выглядел надувной батут в семейном парке развлечений «Арлекино» (Барнаул)

Как оказалось, травмы ребятишки получали из-за отсутствия надувного шара, который должен был быть установлен в комплекте с батутом. «В результате скольжения с горки дети ударялись об ее основание, наполненное гранулированным пенопластом», — сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Жанна Гнетова.

По ее словам, травмирование детей вследствие некачественного оказания услуг подтвердила дополнительная проверка. Работа опасного аттракциона была прекращена, а его собственнику вынесен приговор: 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Однако, от его отбытия виновная освобождена в связи с амнистией. Взысканная сумма вреда потерпевшим составила более 1,5 млн рублей.

Между тем некоторые из пострадавших детей, получившие компрессионные переломы позвоночника, и по сей день вынуждены проходить реабилитационные мероприятия по восстановлению здоровья.