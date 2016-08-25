Кировск, Мурманская область, 25 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Власти Кировска Мурманской области стали снимать зелёные сети с фасадов домов, которые, по мнению местных жителей, появились аккурат к визиту в регион Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, масштабным ремонтом фасадов в городе так и не занимались.

Наталья Линкевич ИА REGNUM Предстоятель Русской Православной Церкви

«Чиновники не краснея заявили, мол, навешивание сеток происходит для обезопашивания людей от падающей штукатурки, и эти работы, вместе с ремонтами фасадов, происходят планово и ежегодно, — сообщается на портале городских новостей OpenTown.Ru. — В этой лжи масса нестыковок типа того, что сетки навесили лишь по маршруту кортежа и лишь со стороны дороги, в то время как на действительно разваливающихся домах вдали от глаз крупных гостей никаких сетей не было».

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Напомним, подготовка к визиту Святейшего Патриарха в Кировск началась незадолго до его приезда. Как сообщало ИА REGNUM, городские остановки по маршруту следования кортежа выкрасили зелёной краской, чего, как отмечают местные жители, никогда не делали.

Добавим, в конце прошлой недели Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин освящения закладного камня в основание храма в честь Святой Великомученицы Варвары в Кировске и вручил компании «ФосАгро» орден Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени. Это был первый визит патриарха на Кольскую землю. В его рамках предстоятель Русской православной церкви, в частности, принял участие в закладке Спасо-Преображенского морского кафедрального собора в Мурманске.