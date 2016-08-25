Вашингтон, 25 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум.



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Вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (ДСС), в которых ключевую роль играют курдские отряды, перешли через реку Евфрат для подготовки освобождения города Ракка, заявили 25 августа в командовании коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.

«Демократические силы Сирии отошли на позиции восточнее реке Евфрат для подготовки грядущего освобождения Ракки», — заявил официальный представитель командования операции «Непоколебимая решимость».

Территории, находящиеся западнее реки Евфрат, силы ДСС захватили в ходе операции по освобождению сирийского города Манбидж от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их отвода требовали официальные лица Турции, в которой входящие в состав ДСС курдские подразделения считаются террористическими.