Москва, 25 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательном общественном обсуждении госзакупок на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Соответствующее заявление он сделал 25 августа в ходе заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Постановление касается темы закупок и предусматривает обязательное общественное обсуждение государственных и муниципальных закупок на сумму свыше 1 млрд рублей», — сказал Медведев.

По его словам, данный документ был подписан им в целях ликвидации неэффективных и излишних трат.

Медведев подчеркнул, что расходы в области госзакупок должны быть максимально прозрачны и обоснованы, поскольку нельзя допускать ситуации, при которой средства тратятся на приобретение неоправданно дорогих и необязательных для исполнения обязанностей вещей.

Глава правительства также сообщил, что постановление чётко описывает механизмы общественного обсуждения.

В свою очередь, пресс-служба правительства сообщила, что документом определяется список организаций и государственных или муниципальных органов, на которые возложена миссия обязательного общественного обсуждения, а также список лиц, принимающих участие в обсуждении, которые имеют право вносить замечания и предложения в отношении обсуждаемых закупок, и порядок и сроки предоставления ответов на оставнленные замечания и предложения.

Помимо этого, определяются варианты решений, принимаемых заказчиками по итогам обязательного общественного обсуждения: «Принятые решения позволят усилить общественный контроль за эффективностью расходования бюджетных средств при проведении закупок товаров, работ, услуг, будут способствовать снижению коррупционных рисков и других злоупотреблений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд».