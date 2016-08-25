Череповец, Вологодская область, 25 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В зону минимальных расстояний газопровода «Горький — Череповец» и ГРС «Тотьма» попали около 380 построек в Череповце и Тотьме. Напомним, что компания долгое время настаивала на сносе домов. По закону жить в зоне 200-метров от газовой трубы нельзя. На этот факт ссылался «Газпром трансгаз Ухта», направляя дачникам судебные иски.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР Выходные на даче

Дело в том, что огородники получили свои участки более сорока лет назад, когда строительство газопровода еще не планировалось. Большинство домов и участков находятся у людей в собственности, почти все владельцы — пожилые люди, многие из них ветераны Великой Отечественной войны и труда.

На этой неделе на встрече заместителя губернатора региона Андрея Луценко с начальником Департамента ПАО «Газпром» была достигнута договоренность: дома вологодских дачников трогать не будут.

«На встрече нам подтвердили, что новые иски о сносе построек дачников ООО «Газпром трансгаз Ухта» подавать не будет. Важно, что реализация проекта по выносу газопровода под Череповцом в соответствии с проектом инвестиционной программы ПАО «Газпром» определена на 2017 — 2019 годы. Учитывая то, что остро проблема стоит уже много лет, это хорошая новость», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Луценко.

Принято решение перенести опасную магистраль за черту Череповца. В Тотьме в следующем году газовики планируют провести экспертизу промышленной безопасности ГРС «Тотьма», чтобы разработать необходимые мероприятия, сохранить дома тотьмичей и обеспечить безопасность и защиту населения, проживающего в зоне минимальных расстояний, при возникновении аварийных ситуаций. По словам руководства ПАО «Газпром», это «системная проблема» для многих регионов, в том числе, для Вологодской области. Более 32 тысяч домостроений в Российской Федерации сегодня находятся в непосредственной близости к газопроводам из-за юридических нестыковок в земельном законодательстве, которые были не учтены раньше. Сейчас обострившуюся проблему приходится оперативно решать.