Симферополь, 25 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Симферополе Горсовет утвердил генплан города, в котором предусмотрено, что население к 2035 году вырастет на треть — с 332,6 тыс. (по данным Крымстата на 1 января 2015 года) до 500 тыс. человек, сообщает ИА «Крыминформ».

http://simadm.ru/koncepciya-genplana-goroda/arhitektura-i-dizajn-goroda-simferopolya/ Аэропорт Симферополя в будущем

По словам главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова, проект уже согласован, в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации, с органами исполнительной власти РФ и Крыма, а также с муниципальными образованиями, имеющими общую границу с городом. «Основные расчетные показатели — рост численности населения к 2035 году до 500 тыс. человек», — сказал Мавлютов. Сегодня население Симферополя — 336 тыс. человек.

Генпланом предусмотрена реконструкция международного аэропорта Симферополь, строительство железнодорожной станции «Аэропорт», строительство транспортно-пересадочного узла регионального значения «Аэропорт». Также новый документ предусматривает объем нового жилищного строительства — не менее 3,3 млн кв. м общей площади жилых помещений, а средняя жилищная обеспеченность в городе при этом составит около 30 метров квадратных на человека.

Документ предусматривает строительство и реконструкцию полусотни объектов производственного и коммунально-складского назначения; строительство «объектов культуры и искусства регионального значения», среди которых выставочный зал, планетарий, две библиотеки, центр детского театрального искусства.

Кроме того, запланировано строительство «объектов культуры местного значения»: 14 библиотек, 11 клубов на 7 тыс. мест и арт-галерея.

В генплан Симферополя внесли строительство четырех комплексов высшего образования, девяти новых объектов озеленения, реконструкцию набережных рек Салгир и Малый Салгир, строительство шести концертных площадок, реконструкцию существующих парков и скверов. По генплану, объем зон рекреационного назначения после реализации проектов должен составить 1,2 тыс. гектар.

В Симферополе предусмотрено строительство гостиниц общей мощностью 9,5 тыс. мест, запланирована реконструкция туристического центра города, строительство нового футбольного стадиона на 6 тыс. метров квадратных, двух легкоатлетических комплексов площадью 11 тыс. метров квадратных, четырех бассейнов и других спортивных комплексов.

Город должен получить 62 новых детских сада, на 14,6 тыс. мест, 15 школ на 10,4 тыс. мест, одну общеобразовательную организацию для детей с ограниченными возможностями на 240 мест, 80 организаций дополнительного образования на 22 тыс. мест.

Кроме того, запланировано строительство и реконструкция сетей коммуникации и ЖКХ, реконструкция 600 километров городских автодорог и строительство 300 километров новых. Появится 159 новых остановок общественного транспорта, восемь современных транспортных развязок местного значения, пять внеуличных пешеходных переходов. Городская инфраструктура пополнится 111,4 километрами ливневой канализации и 38 очистными сооружениями поверхностного стока.

По данным переписи населения 2014 года, на территории Крыма и Севастополя численность постоянного населения составляла 2 млн 284 тыс. 769 человек.

Ранее в интервью ИА REGNUM спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предположил, что при реализации программы ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, в течение 10 последующих лет Симферополь приблизится к количеству населения в 1 млн человек.

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