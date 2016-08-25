Рязань, 25 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Рязанской области к началу учебного года готовы все учебные заведения. Об этом на брифинге рассказала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство области. При этом в 95% школ обучение будет вестись в одну смену. Ситуацию планируют улучшить к 2017 году. В следующем году в эксплуатацию должны быть введены школа на 250 мест в Пронском районе и школа на 1100 мест в Рязани.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

В 2016 году в области откроется 300 школ. В 187 школах был проведен капитальный и текущий ремонт. Обновили в том числе и спортивные залы. Всего за парты 1 сентября сядут 102,6 тысячи учеников. Из них почти 11,6 тысячи человек — первоклассники. Выпускаться в 2017 году будут почти 4,4 тысячи учеников.

ИА REGNUM отмечает, что в областном центре в преддверии начала учебного года прошла проверка не только школ, но и организаций, которые поставляют еду для школьников. Так, по данным пресс-службы городской администрации, в этом году кормить учеников всех школ будет МУП «Детское питание города Рязани». Цена обедов останется прежней — 71 рубль. Дети из малообеспеченных семей и другие льготники также будут питаться бесплатно. При этом глава администрации Олег Булеков дал поручение сохранить охват горячим питанием на уровне 70% от общего количества школьников города.