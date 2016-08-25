Севастополь, 25 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В прошлом председатель законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый считает, что региональному отделению партии «Единая Россия» необходимо сменить руководство, чтобы вывести ее из кризиса.

kremlin.ru Алексей Чалый

«Я не являюсь членом партии, но возглавлял партийный список, но, по моему мнению, к сожалению, региональное отделение партии самоустранилось от реализации собственной программы, которая декларировалась в 2014 году и за которую голосовали люди. Считаю, что ситуация неблагополучная, но сейчас есть хороший шанс», — сказал депутат в программе телекомпании НТС 23 августа.

По его словам, севастопольской «Единой России» необходима перезагрузка, поскольку нынешнее руководство отделения партии не способно качественно изменить ситуацию к лучшему.

«Нужна перезагрузка партии — не вижу причин, с чего вдруг текущий состав качественно поменяет то, что происходит. Вы видите работу партии в части изменения социально-экономической ситуации в городе? Я — нет», — считает Чалый.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле семь депутатов севастопольского Заксобрания сообщили о выходе из регионального политсовета «Единой России». Сторонники Чалого вышли из политсовета ЕР в Севастополе.

Экс-спикер заксобрания Чалый не раз высказывал мнение, что предвыборная программа партии в городе не исполняется, что послужило причиной его добровольной отставки.

Напомним, программным документом регионального отделения «Единой России» на выборах в заксобрание в сентябре 2014 года стала «Концепция экономического развития Севастополя», разработанная агентством Чалого. Из 24 депутатов заксобрания 22 представляют партию «Единая Россия».

Политсовет местного отделения за последние два года претерпел количественное и качественное изменения. Его состав вырос с девяти до 35 человек. В результате ротации из партийного органа были исключены несколько сторонников экс-председателя заксобрания Чалого, что изменило перевес сил и ослабило влияние «команды Чалого».