Рига, 25 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Рейтинг популярности латвийских партий по-прежнему возглавляют партия «Согласие» и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), которые с одинаковым уровнем поддержки делят первое место, свидетельствуют результаты проведенного в августе опроса, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Стена». Реж. Алан Паркер. 1982. Великобритания Правые радикалы

Так, и за «Согласие», и за СЗК в августе были бы готовы проголосовать 18,7% респондентов. Месяцем ранее рейтинг «Согласия» составлял 18,6%, следовательно, в течение месяца он практически не изменился. В свою очередь число сторонников СЗК немного выросло — с 18,2% до 18,7%.

Третье место уверенно сохраняет праворадикальное Национальное объединение, которое поддерживают 7,5% избирателей по сравнению с 7,1% в июле. Далее следует «Единство», рейтинг которого составил 5,8% по сравнению с 6,1% в предыдущем месяце.

Напомним, ультранационалистическое Национальное объединение известно своими ксенофобскими программными установками, неприкрытой русофобией и идеей создания «Латвии для латышей». На данный момент объединение входит в правящую коалицию, имеет три министерских портфеля и место спикера Сейма.

Очередные выборы в Сейм Латвии состоятся в октябре 2018 года.