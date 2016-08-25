Ярославль, 25 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Ярославский музей заповедник презентовал выставку, посвященную 800-летию со дня основания Спасо-Преображенского монастыря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее, экспозиция составлена исключительно из собственных фондов и является экспериментальной по форме.

Впервые информация по столь серьезному поводу представлена на стендах под открытым небом. Любой гость музея-заповедника, прогуливаясь по территории, может познакомиться с наиболее важными моментами в истории монастыря. А потом более детально ознакомиться с заинтересовавшим вопросом — посетив конкретную постоянную экспозицию.

«Безусловно, нельзя объять необъятное — в масштабах одной выставки рассказать о восьмивековой истории одного из старейших монастырей Ярославского края. Поэтому выставка «Старший в городе», точно «надводная часть айсберга», иллюстрирует самые важные вехи истории монастыря, рассказывает о самых важных персонах, так или иначе связанных с обителью, знакомит с самыми ценными экспонатами, которые сейчас бережно хранит Ярославский музей-заповедник,» — рассказали в Ярославском музее-заповеднике.

В фокусе выставки — величайшие гости обители. Так, Иван Грозный неоднократно бывал в Спасо-Преображенском монастыре и даровал ему 55 грамот. Ивана Грозного считают одним из авторов росписи Спасо-Преображенского собора, поскольку именно при нем были сделаны уникальные фрески, которыми по сей день славен собор. История сохранила и факты посещения Спасо-Преображенского Собора другими царственными персонами — Михаилом Романовым, Петром Первым, Екатериной II.

Отдельный стенд выставки посвящен важнейшей находке, сделанной в стенах Спасо-Преображенского монастыря — списку древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Также впервые представлены наиболее известные графические изображения монастыря — гравюры XVIII — XX веков. Отдельной строкой в экспозиции выделены этапы реставрации монастыря — как послереволюционной, так и реставрационных работ, начатых в 50-х годах прошлого столетия.