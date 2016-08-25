Ставрополь, 25 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Ставропольский край и Китай намерены налаживать и расширять деловые связи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 25 августа, вопросы дальнейшего сотрудничества стороны обсудят в середине сентября. Именно на это время намечен визит официальной делегация из Поднебесной на Ставрополье.

ru.torange.biz Китайский дракон

В край для продолжения международного диалога представители бизнес-кругов КНР приедут в расширенном составе. Делегацию возглавит председатель правления пекинской промышленно-торговой корпорации «Синь Фухай» Чень Чжунцао.

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Ставропольский Михайловск и китайский Цзюйжун стали городами-побратимами

Бизнес Китая заинтересован в сотрудничестве и расширении деловых связей со Ставропольем. Так, например, в КНР уже создана электронная платформа для продвижения продукции регионов России на китайский рынок через современные каналы продаж. Сейчас ряд ставропольских производителей пищевой продукции тестирует свое присутствие на торговой площадке нового поколения, предлагая китайскому потребителю широкую продуктовую линейку — от макаронных и кондитерских изделий до минеральной бутилированной воды из источников Кавминвод.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития Ставрополья Андрей Мурга, развитие деловых связей с Китаем открывает ставропольским производителям один из самых больших мировых рынков, а возможности трансграничной торговли дадут серьезный импульс наращиванию объемов несырьевого экспорта.

Напомним, Китайская Народная Республика является одним из важнейших торговых и деловых партнеров Ставрополья. На Международном форуме «Н2О: курорты и инвестиции» делегация из Поднебесной была самой масштабной, а экспорт продукции из края в КНР за последние полгода вырос на 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, один из проектов, в которые китайские инвесторы намерены вложиться на территории Ставропольского края, создание на Кавказских Минеральных Водах современного оздоровительного комплекса. Его реализацией займется «Китайская международная энергетическая компания».