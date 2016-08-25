Таллин, 25 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В провинциальной Эстонии растет недовольство методами, которыми правительство заставляет местные самоуправления объединяться в новые территориальные объединение. Об этом сегодня, 25 августа, сообщило эстонское Raadio 4, отметив, что руководство шести волостей рассматривает вопрос о судебном оспаривании государственной административной реформы.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Больше всего протесты таких местных властей вызывают принудительный порядок объединения и ограничение минимального количества жителей волости в 5000 человек. Коллективное ходатайство будет направлено в Государственный суд страны в сентябре.

Представитель волостного собрания Юленурме в Тартумаа (восточная Эстония) Хейки Сарапуу считает, что правительство «бездумно» ввело порог в пять тысяч жителей: «На каком основании самоуправление в 4000 жителей хуже самоуправления в 5000?» По его мнению, обещанное правительством поражение в правах на получение государственной финансовой поддержки тех волостей, кто противится объединению, является ущемлением прав его жителей-граждан страны. Не устраивает местные власти и то, что к ним в порядке принуждения могут добавить волости, объединяться с которыми данная территориальная единица не желает. «Мы считаем, что это неправильно», — говорит Сарапуу.

Сообщается, что волость Кыпу Вильяндимаа (центральная Эстония), не дожидаясь других, уже подала на правительство в Госсуд. Старейшина волости Сийм Аави считает, что административная реформа в ее нынешнем виде противоречит закону «Об административном делении», в котором говорится, что изменения в размерах территориальных единиц должны произойти не менее чем за год до местных выборов (местные выборы в Эстонии пройдут в октябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ). Сейчас же эти действия намечены правительством на 16 февраля 2017 года, сообщил старейшина. Юристы, готовящие иск в суд, признают, что в результате административной реформы автономия местных самоуправлений будет серьезно ущемлена. Вопрос о присоединении к иску рассматривают еще несколько волостей центральной и северной Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 июня 2016 года парламент Эстонии утвердил закон «Об административной реформе», подразумевающий серьезное сокращение числа местных самоуправлений до осени 2017 года. Так, в местном самоуправлении должно проживать не менее 5000 человек (на территории 80% самоуправлений Эстонии в настоящий момент проживает менее 5000 человек). Предполагается, что в итоге реформы число местных территориальных единиц уменьшится как минимум в три раза с нынешних 226. В соответствии с законом, местные самоуправления могут до конца 2016 года принять решение о добровольном объединении с другим самоуправлением. Таким самоуправлениям правительство выплатит пособие на объединение. Всего на выплату пособий правительство предусмотрело 80 миллионов евро.

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