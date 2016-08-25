Москва, 25 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Бригады ГУП «Мосводосток» ликвидировали почти 50 подтоплений за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ведомства. Последствия сильного дождя устраняли около 330 бригад, порядка одной тысячи рабочих и 240 единиц техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потоп в Москве

Заявки на скопление дождевой воды начали поступать в ведомство утром 24 августа. Сутками ранее было ликвидировано порядка 20 подтоплений в городе. Как заявил заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, из-за ухудшения погоды столичные коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Напомним, август 2016 года побил рекорд по количеству выпавших осадков в столичном регионе. К 25 августа в столице выпало 175 мм влаги, что в два раза больше месячной климатической нормы. За лето сильные дожди не раз подтапливали городские улицы. В мэрии Москвы заявили, что все проблемы с ливневой канализацией в городе будут устранены.

Читайте также: В Москве август-2016 стал самым дождливым за всю историю наблюдений

А также: Собянин признал проблемы с ливневой канализацией в Москве

Как сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ, на Москву распространяется антициклон, который обеспечит период в несколько дней без осадков. «А вот в последние два дня августа местами могут пройти небольшие дожди», — уточнили синоптики.