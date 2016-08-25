Чебоксары, 25 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-июле текущего года родились 9695 человек. Это на 1,9% (или на 188 человек) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Число родившихся превысило число умерших на 2,4% (в январе-июле 2015 года — на 1,2%). Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

pixabay.com Беременная женщина

Среди родившихся 3582 ребёнка (37% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 4391 младенец (45,3%) — вторыми, 1300 детей (13,4%) — третьими, 421 ребёнок (4,3%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 34 ребёнка (в январе-июле прошлого года был 31).

Умерли в январе-июле 9468 человек, что на 3,1% (или на 302 человека) меньше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (40,4% всех умерших), внешние причины смерти (13,5%), новообразования (12,3%), болезни органов пищеварения (6,1%) и болезни органов дыхания (4,9%).

В январе-июле текущего года заключено 1779 браков, что на 17% меньше к уровню января-июля 2015 года. Также зарегистрировано 2367 разводов — рост на 0,8%.