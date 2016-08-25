Москва, 25 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Предприниматель, угрожавший взорвать здание банка в Москве и удерживавший в заложниках несколько человек, скорее всего, страдает каким-либо психическим расстройством, заявил психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захват здание Citibank в центре Москвы

По словам специалиста, человек со здоровой психикой не станет совершать подобных действий для решения своих проблем. При этом люди с душевными расстройствами могут до поры до времени вести себя совершенно адекватно.

«Чтобы дойти до такого состояния, надо иметь какие-то предпосылки с психическим здоровьем», — подчеркнул Виноградов.

Для того, чтобы выяснить, имелись ли какие-то предпосылки для поступка захватчика, нужно подождать результатов экспертизы, добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа бывший предприниматель Арам Петросян угрожал взорвать здание Citibank в центре Москвы. В заложниках у 55-летнего мужчины находились четыре человека. Позже злоумышленник сдался полиции, находившийся при нем предмет, выдаваемый за взрывное устройство, оказался муляжом.