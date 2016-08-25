Введение соцнормы потребления электричества не привело к экономии – СП РФ
Москва, 25 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. По итогам проведения пилотных проектов установлена низкая результативность применения субъектами Российской Федерации социальной нормы потребления электрической энергии (мощности). Таковы результаты проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.
Так, в Красноярском крае и Орловской области в 2013—2015 гг. отмечался рост среднедушевого потребления электроэнергии, что свидетельствует о недостижении в полном объеме цели по стимулированию граждан к энергосбережению. Общая величина перекрестного субсидирования за период 2012—2015 гг. выросла во всех регионах — участниках пилотных проектов, кроме Орловской области, что не обеспечивает в полной мере достижение цели по ее снижению.
Проверка показала, что утвержденные нормативными правовыми актами регионов, участвующих в пилотных проектах, базовые величины социальной нормы значительно различаются между собой. Так, в Забайкальском крае базовая величина социальной нормы потребления электрической энергии составляет 65 кВт. ч, а в Орловской области — 190 кВт.ч. При этом Положением предусмотрен «единый» порядок установления величины социальной нормы потребления электроэнергии.
В ходе проверки также выяснилось, что пилотными регионами не было обеспечено формирование или актуализация единой полноценной базы данных о численном составе домохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов в связи с наличием недостатков в информационном взаимодействии между органами исполнительной власти и территориальными управлениями Федеральной миграционной службы.