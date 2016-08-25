Москва, 25 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. По итогам проведения пилотных проектов установлена низкая результативность применения субъектами Российской Федерации социальной нормы потребления электрической энергии (мощности). Таковы результаты проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрический свет

Так, в Красноярском крае и Орловской области в 2013—2015 гг. отмечался рост среднедушевого потребления электроэнергии, что свидетельствует о недостижении в полном объеме цели по стимулированию граждан к энергосбережению. Общая величина перекрестного субсидирования за период 2012—2015 гг. выросла во всех регионах — участниках пилотных проектов, кроме Орловской области, что не обеспечивает в полной мере достижение цели по ее снижению.

Проверка показала, что утвержденные нормативными правовыми актами регионов, участвующих в пилотных проектах, базовые величины социальной нормы значительно различаются между собой. Так, в Забайкальском крае базовая величина социальной нормы потребления электрической энергии составляет 65 кВт. ч, а в Орловской области — 190 кВт.ч. При этом Положением предусмотрен «единый» порядок установления величины социальной нормы потребления электроэнергии.

В ходе проверки также выяснилось, что пилотными регионами не было обеспечено формирование или актуализация единой полноценной базы данных о численном составе домохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов в связи с наличием недостатков в информационном взаимодействии между органами исполнительной власти и территориальными управлениями Федеральной миграционной службы.