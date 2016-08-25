Курск, 25 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Курской области провела жеребьевку, чтобы определить, в каком порядке в избирательных бюллетенях будут располагаться партии, претендующие на места в областной думе шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома, жеребьевка прошла с участием представителей всех шести зарегистрированных партий 24 августа.

AlexanderStein Жеребьевка

Партии и их эмблемы в бюллетенях будут располагаться в следующем порядке:

КПРФ

«Справедливая Россия»

«Яблоко»

«Единая Россия»

«Российская экологическая партия «Зелёные»

ЛДПР

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года пройдут выборы депутатов Курской областной думы шестого созыва. 23 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, 22 — по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. В одномандатном округе побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с остальными кандидатами. В едином избирательном округе 22 мандата распределяются между партиями, набравшими 5% голосов избирателей.

Регистрация кандидатов в депутаты облдумы завершилась 23 июля. Всего в зарегистрированных списках кандидатов по единому избирательному округу выдвинуты 347 кандидатов, которые претендуют на 22 депутатских мандата, распределяемых по пропорциональной системе. В регистрации было отказано спискам пяти партий. У «Патриотов России», «Коммунистов России» и «Родины» не хватило достоверных подписей избирателей. В отношении «Патриотов России» даже возбуждено уголовное дело по статье «Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства». По версии следствия, данные курян внесли в подписные листы без их согласия, сопроводив поддельными подписями. Партии «Российский общенародный союз» и «Партия Роста» не предоставили подписи избирателей.

В территориальных (окружных) избирательных комиссиях регистрацию прошли 114 кандидатов, выдвинутых по 23 одномандатным избирательным округам семью избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, 41 из них уже выбыл из предвыборной гонки.