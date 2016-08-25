Партии-кандидаты в Курскую облдуму прошли жеребьевку
Курск, 25 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Курской области провела жеребьевку, чтобы определить, в каком порядке в избирательных бюллетенях будут располагаться партии, претендующие на места в областной думе шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома, жеребьевка прошла с участием представителей всех шести зарегистрированных партий 24 августа.
Партии и их эмблемы в бюллетенях будут располагаться в следующем порядке:
- КПРФ
- «Справедливая Россия»
- «Яблоко»
- «Единая Россия»
- «Российская экологическая партия «Зелёные»
- ЛДПР
Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года пройдут выборы депутатов Курской областной думы шестого созыва. 23 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, 22 — по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. В одномандатном округе побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с остальными кандидатами. В едином избирательном округе 22 мандата распределяются между партиями, набравшими 5% голосов избирателей.
Регистрация кандидатов в депутаты облдумы завершилась 23 июля. Всего в зарегистрированных списках кандидатов по единому избирательному округу выдвинуты 347 кандидатов, которые претендуют на 22 депутатских мандата, распределяемых по пропорциональной системе. В регистрации было отказано спискам пяти партий. У «Патриотов России», «Коммунистов России» и «Родины» не хватило достоверных подписей избирателей. В отношении «Патриотов России» даже возбуждено уголовное дело по статье «Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства». По версии следствия, данные курян внесли в подписные листы без их согласия, сопроводив поддельными подписями. Партии «Российский общенародный союз» и «Партия Роста» не предоставили подписи избирателей.
В территориальных (окружных) избирательных комиссиях регистрацию прошли 114 кандидатов, выдвинутых по 23 одномандатным избирательным округам семью избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, 41 из них уже выбыл из предвыборной гонки.