С начала года клещи кусали жителей Подмосковья более 11 тысяч раз
Красногорск, 25 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Московской области было зафиксировано 11 067 случаев присасывания клещей, в том числе детей насекомое кусало 2878 раз. Также после лабораторных исследований в клещах, собранных с людей и в природной среде обитания, были найдены возбудители различных заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Подмосковью.
Лабораторное исследование прошли более 4,8 тыс. клещей, присосавшихся на территории Московской области к людям и собранные из окружающей среды. Распространенный у этих насекомых клещевой энцефалит обнаружен не был, зато специалисты выявили у них других возбудителей различных заболеваний: клещевого иксодового боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и анаплазмоза.
Для борьбы с распространением заболеваний в области в течение эпидемического сезона проводилась вакцинация против клещевого энцефалита. Процедуру прошли 3725 человек.
Также в области специальными противоклещевыми препаратами было обработано 3287 Га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений, что 1,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, клещевой сезон в Подмосковье начался в апреле 2016 года. По данным экспертов, число зафиксированных случаев укусов клещей в области увеличилось.