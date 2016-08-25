Красногорск, 25 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Московской области было зафиксировано 11 067 случаев присасывания клещей, в том числе детей насекомое кусало 2878 раз. Также после лабораторных исследований в клещах, собранных с людей и в природной среде обитания, были найдены возбудители различных заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Подмосковью.

pixabay.com Клещ

Лабораторное исследование прошли более 4,8 тыс. клещей, присосавшихся на территории Московской области к людям и собранные из окружающей среды. Распространенный у этих насекомых клещевой энцефалит обнаружен не был, зато специалисты выявили у них других возбудителей различных заболеваний: клещевого иксодового боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и анаплазмоза.

Для борьбы с распространением заболеваний в области в течение эпидемического сезона проводилась вакцинация против клещевого энцефалита. Процедуру прошли 3725 человек.

Также в области специальными противоклещевыми препаратами было обработано 3287 Га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений, что 1,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клещевой сезон в Подмосковье начался в апреле 2016 года. По данным экспертов, число зафиксированных случаев укусов клещей в области увеличилось.