В одном из домов Белграда скрывалось 34 нелегальных мигранта
Белград, 25 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Правоохранительные органы Сербии арестовали 25 августа мужчину, в доме которого на окраине Белграда было обнаружено 34 мигранта, сообщает Associated Press
По словам сотрудников полиции, мужчину подозревают в нелегальной перевозке мигрантов, которых он спрятал у себя дома.
Сербия ужесточила меры противодействия проникновения на свою территорию нелегалов, которые стремятся пройти по территории страны в Европейский союз.
Свою границу Белград закрыл в марте 2016 года, однако мигранты продолжают проникать на территорию государства по маршрутам, используемым перевозчиками нелегалов.