Белград, 25 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Правоохранительные органы Сербии арестовали 25 августа мужчину, в доме которого на окраине Белграда было обнаружено 34 мигранта, сообщает Associated Press

По словам сотрудников полиции, мужчину подозревают в нелегальной перевозке мигрантов, которых он спрятал у себя дома.

Сербия ужесточила меры противодействия проникновения на свою территорию нелегалов, которые стремятся пройти по территории страны в Европейский союз.

Свою границу Белград закрыл в марте 2016 года, однако мигранты продолжают проникать на территорию государства по маршрутам, используемым перевозчиками нелегалов.