Москва, 25 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Внезапная проверка боеготовности войск Южного, Западного и Центрального военных округов проводится с 25 августа на территории Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России на портале YouTube.

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На кадрах видно, как боевая техника и личный состав покидает территории воинских частей.

25 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Вооруженных сил заявил, что в Южном, Западном, Центральном военных округах и Северном флоте объявлена внезапная проверка боеготовности.

«Войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования ВКС, командования ВДВ с 7:00 мск приводятся в боевую готовность «Полная», — сообщил глава Минобороны.

При этом Шойгу добавил, что проверка будет проходить с 25 по 31 августа.

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