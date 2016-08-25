Екатеринбург, 25 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство сотрудников следственного комитета и продлил домашний арест фигуранту уголовного дело о коррупции в Мингосимуществе Свердловской области (МУГИСО) Константину Никанорову. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

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«Домашний арест продлён на два месяца, по 26 октября включительно», — уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, что уголовное дело о взяточничестве и растратах в МУГИСО возбуждено в конце апреля 2016 года. Следом начались обыски в министерстве, а также были предъявлены обвинения. Под подозрение во взяточничестве (в деле фигурирует сумма более 31 миллиона рублей) попали глава МУГИСО Алексей Пьянков и два его заместителя Артём Богачёв и Константин Никаноров. Министр и его заместитель Артём Богачёв были арестованы и отправлены в следственный изолятор. Для Константина Никанорова избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест.

В конце июня меру пресечения смягчили для Алексея Пьянкова и его перевели под домашний арест. В текущем месяце, 22 августа, главу МУГИСО оставили под домашним арестом ещё на два месяца.

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А вчера, 24 августа, по ходатайству стороны защиты под домашний арест переведён Артём Богачёв.

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Чуть ранее, 19 августа, по делу МУГИСО арестован руководитель коммерческой компании Андрей Дружинин. Утром поступили сообщения, что он попытался скрыться, но впоследствии он сам обратился в правоохранительные органы и написал явку с повинной.

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Также по делу проходит исполняющая обязанности главы распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева. Она задержана под подписку о невыезде ещё в апреле по подозрению в растрате на сумму 55 миллионов рублей. Также по решению суда она была временно отстранена от должности.