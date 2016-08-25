Москва, 25 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Ни один российский участник летних Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 5−21 августа, не заразился опасным вирусом Зика, сообщает sports.ru.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Бразилии неоднократно выражали уверенность в том, что Олимпиада-2016 должна проходить в Рио-де-Жанейро, и что вирус Зика не создаёт угроз для спортсменов и гостей Игр. Тем не менее 4 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформировала специальную экспертную комиссию, которая оценила возможные риски для поведения соревнований в Рио.

7 июня министр спорта Бразилии Леонардо Пиччиани заявил, что не считает вирус Зика весомой причиной для отмены ОИ-2016. Ряд спортсменов из разных стран отказались отравиться на соревнования, опасаясь вируса.

Напомним, лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь, передающаяся человеку через укус комара. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности.