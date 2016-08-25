Москва, 25 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение между Россией и Таджикистаном в части завершения строительства Сангтудинской ГЭС-1 в целом выполнено. Основной этап строительства был завершен в соответствии со сроками в июле 2009 года. Однако основные условия соглашения о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 от 30 июля 2009 г. в полном объеме не выполняются. Таковы результаты проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

kremlin.ru Сангтудинская ГЭС-1

Так, закупки электроэнергии не превышают 60−70% ориентировочных объемов, установленных договором между ОАО «Сантгтудинская ГЭС-1» и Холдингом Барки Точик. Платежи за поставленную электроэнергию выполнялись Холдингом нерегулярно и не в полном объеме: по состоянию на 1 октября 2015 года задолженность составила 496,7 млн сомони (около 20% всех инвестиций российской стороны в проект). Не выполняется и гарантированное Соглашением беспрепятственное обеспечение Обществом экспорта электроэнергии в сопредельные страны.

Также в ходе проверки отмечены проблемы в финансово-хозяйственной деятельности Общества. Рассчитываемые показатели рентабельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» за 2012−2014 гг. свидетельствует о низкой эффективности использования средств, вложенных акционерами в производственную деятельность Общества, низкой прибыльности продаж электроэнергии, высокой доле дебиторской и кредиторской задолженности.