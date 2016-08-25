Ярославль, 25 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Общественная палата Ярославской области провела очередное расследование — на этот раз его темой стали проблемы с лекарственным обеспечением жителей региона. Доклад опубликован на сайте организации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Общественной палаты Ярославской области

В докладе ярославские общественники отмечают, что жители области в силу сложившихся убеждений не доверяют отечественным медпрепаратам и предпочитают лечиться импортными. При этом люди обладают крайне скудной информацией о порядке предоставления льгот, о методах лечения и преимуществах отечественных лекарств.

Что же касается дефицита лекарственных средств для льготников в аптеках Ярославской области, то причин тому Общественная палата называет несколько. Причем акцент здесь ставится не столько на неудовлетворительной работе органов власти, сколько на непрофессионализме поставщиков, провизоров, на общесоциальных факторах.

В частности, недостаточное финансирование общественники оправдывают дефицитом бюджета ввиду кризиса, отмечают недобросовестность поставщиков, несовершенство логистики, работу провизоров, неправильно ведущих журналы отсроченных рецептов. В упрек же органам власти ставятся ошибки в расчете потребности, в результате чего часть закупленных лекарств остается невостребованной, а других препаратов не хватает. Не учитывается и увеличение количества льготников.

В качестве негативного фактора называется также ограниченный круг аптек, отпускающих льготные лекарства, отсутствие в «льготном списке» дорогих расходных материалов и некоторых препаратов. Сюда же общественники относят и монетизацию льгот, в результате которой 83% ярославцев предпочли получению лекарств деньги, которые не могут обеспечить их потребность в лечении.

Отдельно Общественная палата выделяет проблемы регистрации на российском рынке новых лекарств. Это затрудняет появление в России новых и востребованных препаратов. Разрабатывать свои лекарства многим российским производителям невыгодно.

«Для получения разрешения на применение нового препарата его эффективность и безопасность необходимо подтвердить в многочисленных доклинических и клинических исследованиях… Процесс занимает немало времени… и требует больших затрат, которые в конечном итоге включаются в стоимость препарата. Понятно, что для регистрации копии оригинального препарата — дженерика — повторение всех этих исследований не имеет смысла», — говорится в докладе Общественной палаты.

В результате, подчеркивают ярославские общественники, в России увеличивается количество дженериковых медикаментов с сомнительными эффектами и возможными осложнениями в отдалённом периоде и снижается количество оригинальных препаратов, прошедших полный цикл проверки, с доказанной эффективностью. При этом на российском рынке немало и фальсифицированных лекарственных средств — по оценке Всемирной организации здравоохранения, их доля составляет порядка 12% от общего числа препаратов.

В итоге Общественная палата Ярославской области констатирует, что фармацевтическая отрасль нуждается в контроле и поддержке со стороны государства, и отечественные лекарства должны по качеству превосходить импортные. Подделка лекарственных средств должна расцениваться как преступление против человечности и наказываться длительными сроками заключения, конфискацией имущества и многолетним запретом на трудоустройство в общественно значимых сферах. «Здоровье требует чистых рук!» — резюмируют авторы доклада.

Стоит отметить, что проблемы с лекарственным обеспечением в Ярославской области продолжаются уже не первый год. Однако выступить с докладом и констатировать всем давно известные факты общественники решили только сейчас.

Это уже второй доклад, опубликованной региональными общественниками в течение последнего месяца. Первый касался экологических проблем региона, решать которые авторы предлагали преимущественно на федеральном уровне.