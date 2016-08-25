Минск, 25 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Реальная зарплата работников Белоруссии за январь-июль сократилась на 4% при сравнении с таким же периодом прошлого года, а при сопоставлении июля с таким же месяцем 2015 года — на 5,3%, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

agregator.pro Снижение

Размеры реальных зарплат упали во всех областях постсоветской республики, а также в Минске, обладающем особым статусом. Лидером по падению оказалась Гродненская область (-6,9% к уровню января-июля 2015 года).

Падение реальной зарплаты в контексте видов экономической деятельности за семь месяцев 2016 года при сравнении с таким же периодом прошлого года наиболее ярко проявилось в реальном секторе экономики: животноводство (-10,7%), растениеводство (-10,6%), производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий (-14,2%), строительство (-13,7%).

Упали реальные зарплаты в сферах образования и здравоохранения. Зато выросли у страховщиков (+2,6%). Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания позволили нарастить размер реальной зарплаты за семь месяцев 2016 года к уровню такого же периода прошлого года на 16,7%, деятельность в области телекоммуникаций — на 3,7%. Программисты и пропагандисты и ранее не были обижены зарплатами, причём во втором случае элите госагитпропа высокий уровень доходов обеспечивался за счёт остальных налогоплательщиков.

Вспомогательная деятельность воздушного транспорта позволила увеличить реальные зарплаты занятых в ней на 7,7%, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 9,1%, горнодобывающая промышленность — на 3,2%. Лидером по максимальным размерам реальных и номинальных зарплат традиционно оказался Минск.

Номинальная начисленная средняя заработная плата белорусских работников за январь-июль составила 706 деноминированных белорусских рублей (почти $360 в эквиваленте). Её размер за июль оказался значительно выше и составил 745,8 бел. руб. (почти $380 в эквиваленте). При этом росла инфляция и сдерживалась девальвация «зайчика», с которого в июле при деноминации сняли четыре нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2016 года ВВП Белоруссии упал на 2,7%. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в I полугодии 2016 года оказались на 7% ниже уровня I полугодия 2015 года.