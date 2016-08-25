Москва, 25 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В нынешней экономической ситуации можно усмотреть некоторые признаки улучшения, однако это связано во многом с адаптацией бизнеса и населения к кризису. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 августа начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о положительной динамике ВВП во второй половине 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Признаки небольшого улучшения в экономике есть, но это связано, прежде всего, с ростом цен на нефть и некоторым снижением ставок по кредитам, а также адаптацией бизнеса и населения к кризису. Но пока это крайне незначительное улучшение, потребительский спрос по-прежнему тянет экономику вниз. Единственное, на что можно надеяться — это выход из рецессии в долгосрочную стагнацию», — полагает эксперт.

Сбербанк отмечает некоторые признаки стабилизации экономики РФ на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП России во второй половине 2016 года. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, цитирует его слова пресс-служба банка. При этом базовый прогноз Минэкономразвития, рассчитанный исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель, предполагает спад ВВП РФ по итогам 2016 года на 0,2%.