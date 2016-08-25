Курган, 25 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Четыре кандидата в депутаты Госдумы седьмого созыва от Курганской области скрыли доходы, счета и маломерное судно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной комиссии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Спуск судна на воду

Дополнительно на информационных плакатах к единому дню голосования, 18 сентября, появится информация о маломерном судне представителя «Справедливой России» Андрея Ильчика. Он сообщил о двух своих автомобилях, «Ниссан-Мурано» и «Лендровер», но не указал в сведениях об имуществе владение маломерным судном. Кроме того, он не задекларировал три счёта, где было чуть более 2 тысяч рублей.

Напомним, коммерческие банки обязаны по запросу избиркомов предоставлять все сведения об имеющихся депозитах кандидатов в депутаты.

Счета с нулевым, правда, балансом не указали Юрий Ярушин из ЛДПР и Анар Тугушев от партии «Коммунисты России». Отсутствие денег на счетах не исключает нарушения.

Пять счетов с остатком 5 тысяч рублей не задекларировал Андрей Юсупов из партии «Родина».

Кандидаты не были сняты с выборов, несмотря на нарушения, сообщает зауральский избирком.

Напомним, в Курганской области в единый день голосования 18 сентября состоятся выборы в Государственную думу седьмого созыва. В Зауралье один одномандатный избирательный округ, несмотря на то, что численность населения более 700 тысяч человек. Непарламентским партиям и самовыдвиженцам для участия в выборах в Госдуму необходимо было собрать 23 тысячи подписей.

На выборах в Госдуму РФ в 2011 году голоса избирателей распределились следующим образом: за «Единую Россию» проголосовало 44% избирателей; за «Справедливую Россию» — 14%; за КПРФ — 19%; за ЛДПР — 16%. В Государственной думе шестого созыва Зауралье на сегодня представляет лишь один депутат — Александр Ильтяков из Общероссийского народного фронта.