Ярославль, 25 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Ярославцы обеспокоены планами по реорганизации больницы № 7, которая расположена в одном из самых отдаленных районов города — поселке Резинотехника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM cообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

«На встречах с жителями в поселке Резинотехника люди начали говорить о закрытии больницы. У людей появилась информация, что стационар будет закрыт, и останется только поликлиника, что, безусловно, вызвало возмущение жителей поселка», — рассказал депутат Ярославской областной думы, секретарь ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

Корреспондент ИА REGNUM связался с директором Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Михаилом Осиповым, который частично опроверг, а частично подтвердил информацию.

«О закрытии больницы речи не идет. Есть планы по закрытию в больнице № 7 отделения диабетической стопы (синдром диабетической стопы — тяжелое осложнение сахарного диабета), и переносе данного отделения в другое лечебное учреждение. Задачи отделения очень широки, его нужно перевести в более крупное лечебное учреждение. Туда, где есть сосудистое отделение и томограф. Сейчас это либо областная больница, либо больница № 10 (бывшая медчанчасть НПЗ). Пока это только планы, ведь сначала мы должны создать условия для перевода отделения. Чтобы отделение было переведено с Резинотехники в действительно лучшие условия», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Осипов.

Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев считает, что переносить отделение из больницы № 7 нет необходимости, а все необходимые технические условия нужно создать в самой больнице.

«Поселок Резинотехника отделен от города, чтобы попасть в него из любой части города нужно проехать через территорию Ярославского муниципального района. Резинотехника — район обособленный, и перенос даже одного отделения из больницы поселка повлечет за собой множество трудностей. Я не понимаю, зачем переносить действующее отделение из больницы в другую больницу. Департамент здравоохранения, имея бюджет в 22 миллиарда рублей, может найти способ для создания необходимых технический условий на территории седьмой больницы», — полагает Эльхан Мардалиев.