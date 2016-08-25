Челябинск, 25 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Принципы субсидирования сельского хозяйства в Челябинской области будут избирательными, власти пересмотрят политику помощи сельхозпредприятиям и фермерам за 15 последних лет, сообщили вице-губернатор Руслан Гаттаров и депутат Заксобрания Челябинской области Констатин Захаров на пресс-конференции, посвященной развитию экспортного потенциала региона, передает ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

По мнению заместителя главы региона по экономическим вопросам, субсидии будут постепенно выводиться из реализуемых мер поддержки развития экономики Челябинской области. Тезис Руслана Гаттарова о том, что «субсидии — это вещи, от которых нужно отвыкать», несмотря на успехи в сельском хозяйстве региона, был обоснован более подробно.

«Развитие сельского хозяйства — это в большей степени политика. Это же бизнес, вы посмотрите, сколько сельское хозяйство дает в региональный бюджет, и сколько дает промышленность, которая не субсидируется. Несопоставимые вещи. Это наша продуктовая, продовольственная безопасность, в первую очередь. И сейчас, через какое-то время, вливая в нее деньги, большие деньги, может быть, это станет бизнесом».

Вместе с тем очевидно, что субсидии помогают не только сельскому хозяйству региона. Получая бюджетную поддержку в виде субсидий на производство сельхозтехники, работают производители машиностроительной отрасли.

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Председатель комитета Законодательного Собрания Челябинской области, по экономической политике и предпринимательству, председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Константин Захаров выразил солидарность с вице-губернатором Русланом Гаттаровым.

«Субсидирование — это не бизнес. ВПК — это не рынок. ВПК — это олигопольный рынок», — заявил Захаров.

Тем не менее, рынок вооружений глобален (на мировой рынок, кстати, и стремятся представители власти направить челябинский региональный бизнес), и на нем достаточно успешно действуют российские производители, в том числе многие предприятия Челябинской области. Но представитель «Деловой России» к субсидированию подходит с определенной позицией, считая этот механизм чуждым рыночным принципам.

«Если вы все время ее толкаете, как сельское хозяйство, у вас люди привыкают к тому, что они не конкурируют. Это убивает конкуренцию. Они привыкают к тому, что государство им дает эти деньги», — считает Константин Захаров.

Вопрос выделения субсидий подвергся критике и по причине наличия коррупционных механизмов, имеющих место при распределении помощи бизнесу. Захаров констатировал, что субсидировать только избранных — ущербно.

«Мы страдаем от того, что субсидируют не всех. Субсидируют отдельных, выдающихся по-своему. И там возникают и коррупционные схемы, и все остальное. А те, кто реально могут делать что-то — они умирают», — сказал Константин Захаров.

Однако вице-губернатор, отвечающий за экономическую политику в Челябинской области, Руслан Гаттаров наоборот, акцентировал внимание на том, что выделение субсидий, если и будет осуществляться, то не всем, а именно выборочно.

«Одно время, действительно, так было. Сейчас подход, даже в сельском хозяйстве, мы меняем. Мы будем субсидировать тех, у кого получается выращивать. А раньше это, действительно, была история того, что раздали всем, и колхознику было все равно вырастит у него или не вырастит (урожай — ИА REGNUM). Это неправильно», — заключил Руслан Гаттаров.

Напомним, положение в экономике Челябинской области в 2016 году характеризуется падением практически во всех отраслях хозяйства. Исключение составляют лишь сельское хозяйство и ВПК. Именно в этих отраслях осуществляется государственная поддержка, а именно в виде выделяемых субсидий и устойчивого государственного спроса на продукцию. По данным Челябинскстата, по итогам первого квартала 2016 года произошло заметное снижение показателей в ряде отраслей. Так, добыча ископаемых упала на 5,5%, в обрабатывающем производстве падение на 7,5%, в металлургии — на 9,8%, в производстве машин и оборудования — на 12,6%, в обработке древесины и изготовлении изделий из дерева — на 20,1%. Индекс промышленного производства Челябинской области к первому кварталу 2015 года составил 93,4%.