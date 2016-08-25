Киев, 25 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Киевской области Украины в здании Белоцерковской районной госадминистрации произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный забросил в здание гранату, передает 25 августа телеканал «112 Украина».

Ulmosto Ручная граната РГД-5

Информация о взрыве на первом этаже здания администрации поступила в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района в 04:05. В результате взрыва оказались повреждены стены, двери и окна в помещениях здания, пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия правоохранители предполагают, что через окно в коридор здания бросили гранату РГД-5. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Возможными мотивами преступления считают хулиганские побуждения или месть.

Личность злоумышленника выясняется.