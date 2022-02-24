Владимир, 25 августа, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки в больнице №5. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, девушку сначала привезли из Суздаля в больницу №6 Владимира, затем в городскую больницу скорой медицинской помощи, а после — в больницу №5, где она и умерла. Во всех медицинских учреждениях ставили разные диагнозы.

Parentingupstream Палата реанимации

Дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». По версии следствия, пациентку госпитализировали с острой болью, которая посвилась после того, как девушка съела арбуз. Сначала врачи решили, что у пациентки острая кишечная недостаточность, затем, что у нее сахарный диабет или отравление ядом. В итоге экспертиза показала, что девушка умерла от острой надпочечной недостаточности.

«В рамках расследуемого уголовного дела следствие намерено провести комплексную комиссионную судебную медицинскую экспертизу, дать оценку действиям медицинского персонала медицинских учреждений, в том числе по установке диагноза и многократному перемещению больной из одной больницы в другую», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что департаментом здравоохранения администрации области по этому факту также проводилась комплексная ведомственная проверка.

При этом областной облздрав проводит проверку по факту еще одной возможной врачебной ошибки — делу молодой мамы, которая впала в кому после родов. Муж роженицы заявляет, что имела место ошибка медиков. В департаменте говорят о том, что все материалы проверки будут переданы в прокуратуру.