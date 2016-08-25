Калуга, 25 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Презентация праздничного логотипа к 650-летия Калуги

Глава городского самоуправления Александр Иванов 24 августа принял участие в презентации логотипа празднования 650-летия Калуги.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, конкурс на праздничный логотип был организован управлением экономики и имущественных отношений и проводился с 20 марта по 27 апреля. Конкурсная комиссия рассмотрела более 50 работ. На основе пяти работ, отобранных оргкомитетом, и был разработан обобщенный логотип.

В ходе презентации были награждены победители и участники конкурса, прошла выставка работ-участников, концертная и развлекательная программы.

«Фактически сегодня мы выходим на финишную прямую в подготовке празднования 650-летия Калуги, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — символично, что презентация была приурочена к празднованию Дня города — 645-летию Калуги, до знаменательной даты ещё пять лет, но впереди очень много работы, в рамках подготовки к юбилею в Калуге реализуется ряд масштабных проектов по развитию инфраструктуры и благоустройству города, таких как строительство набережной, Дворца спорта, нового культурного центра, южного объезда и других. Уверен, что у нас всё получится и свой юбилей Калуга встретит обновлённой, красивой и процветающей».

Александр Иванов поблагодарил участников конкурса за неравнодушное отношение к родному городу, всем участникам были вручены благодарственные письма, а пяти победителям — книги «Калуга в семи веках», посвящённые истории города.